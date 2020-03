Grande Prémio da Austrália cancelado devido ao coronavírus

O Grande Prémio da Austrália, marcado para este fim de semana, foi cancelado, segundo comunicou há pouco a organização do campeonato. O anúncio foi feito no Twitter, numa publicação na qual não são explicadas as razões que levaram a tal decisão, ainda que seja claro que a mesma esteja relacionada com o caso positivo detetado na equipa McLaren, que durante esta tarde anunciou a sua decisão de não participar no Grande Prémio.





Segundo o comunicado da organização do campeonato a decisão de cancelar todo o programa para este fim de semana foi tomada com aprovação da maior parte das equipas, que entenderam não estar reunidas as condições para a realização do evento.Até ao momento já oito elementos ligados à Fórmula 1 foram testados ao COVID-19, sendo que apenas um desses testes deu positivo - precisamente aquele que foi realizado a um elemento da equipa McLaren.