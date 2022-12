Grande Prémio da Holanda mantém-se no calendário da Fórmula 1 até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grande Prémio da Holanda, na cidade costeira de Zandvoort, vai manter-se no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 até 2025, anunciou esta quinta-feira a organização da competição.

A Holanda regressou ao calendário em 2021, após 36 anos de ausência, tendo o "novo acordo previsto alargar às épocas de 2024 e 2025 ao contrato inicial de três anos", explicou a Fórmula 1.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), bicampeão do mundo, venceu as duas corridas disputadas em casa, a primeira disputada à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, e a última, em 27 de agosto, já com lotação esgotada.

Em 2023, além de Verstappen, vai estar na grelha de partida o também holandês Nyck de Vries, ao volante de um Alpha Tauri.

A Holanda estreou-se no Mundial de Fórmula 1 em 1952, permanecendo no campeonato até 1985, tendo, depois, regressado em 2021.