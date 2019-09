Grosjean: «A dieta vegana é má para um desportista»

Numa altura em que as questões ambientais estão na ordem do dia, em especial no que se refere ao consumo de alimentos de origem animal, o francês Romain Grosjean deixou esta quarta-feira, em entrevista ao portal 'GP Today', uma afirmação que tem dado que falar, ao considerar que a dieta vegana (sem qualquer alimento de origem animal) não é apropriada para um atleta de alta competição."Não sou vegano, nem vegetariano. Para mim não é uma opção. Se é desportista, o veganismo é, na realidade, algo negativo. Pelo que sei, houve exemplos de muitos atletas de resistência que se tornaram veganos e, depois, tiveram de mudar as suas dietas, pois não tinham os nutrientes necessários para exercícios de alta exigência", declarou o piloto suíço da Haas, que mesmo assim assume que a comida vegana "no geral sabe bastante bem".Uma opinião polémica do piloto helvético de 33 anos, especialmente tendo em conta que o grande dominador da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, é há muito tempo um seguidor da dieta vegana...