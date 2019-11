Grosjean afirma que carro da Haas não é bom o suficiente para pontuar

A Haas definitivamente não vive o seu melhor ano na Fórmula 1. A equipa mais jovem da grelha encontra dificuldades na performance aos fins-de-semana e ocupa apenas a penúltima posição no Mundial de Construtores, com 28 pontos. Romain Grosjean, piloto já assegurado para a próxima temporada, acredita que um dos motivos para a má fase é o carro.O piloto reconheceu o difícil ano que está a ter em conjunto com a equipa e sente que a empolgação que surgiu após a pré-temporada não é mais a mesma. Contudo, garante que o trabalho feito dentro e fora da pista é o melhor que a Haas poderia ter."Estamos a fazer o melhor que podemos e, honestamente, não há muito o que dizer a respeito do que poderíamos fazer melhor. Existem muitas discussões, o jeito como operamos. Há muitas corridas em que estivemos melhor do que poderíamos".O grande problema, na opinião de Grosjean, passa pelo facto de o carro não ser capaz de entregar o que os pilotos necessitam em pista e isso tem tornado 2019 um ano frustrante."O carro só não é bom o suficiente e tudo o que fazemos não é refletido na pista. Foi bom pontuar na Alemanha. Foi uma corrida um pouco doida e a ideia era terminá-la, nós conseguimos e foi positivo. Mas recentemente tem sido complicado lutar pelos pontos, mas isso não é culpa da equipa".Grosjean também falou sobre o facto de estar acostumado com os altos e baixos no desporto: "Em 2013 tive realmente uma boa temporada e então em 2014 foi bastante difícil. Nós não tínhamos um bom carro e a equipareagiu bem. Em 2015, tivemos um bom carro novamente. A mesma coisa aconteceu aqui na Haas. Então eu tenho confiança de que nós vamos voltar."AUTORA: Bruna Arimathea. São Paulo. Brasil.