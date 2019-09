Grosjean e Magnussen continuam na Haas em 2020

A Haas vai manter para a época de 2020 de Fórmula 1 a dupla de pilotos formada pelo francês Romain Grosjean e pelo dinamarquês Kevin Magnussen, foi esta quinta-feira anunciado pela equipa à margem do Grande Prémio de Singapura.A escuderia norte-americana optou pela "continuidade" e "experiência", de acordo com o seu chefe de equipa, Guenther Steiner, e descartou a possibilidade de substituir Romain Grosjean pelo alemão Nico Hulkenberg, em final de contrato com a Renault.Romain Grosjean, de 33 anos, tem oito épocas completas na Fórmula 1, desde 2012 (mais sete Grande Prémio em 2009), e Kevin Magnussen, de 26, soma cinco temporadas, desde 2014. O francês juntou-se à Haas em 2015 e o dinamarquês em 2017.A Haas, estreitamente ligada à Ferrari, terminou em oitavo lugar (em dez) o mundial de construtores em 2016 e 2017, com 29 pontos no primeiro ano e 47 no segundo.Em 2018, a escuderia ficou em quinto, com 93 pontos, mas na presente época, com sete corridas disputadas, está no nono e penúltimo lugar, com 26 pontos, muito por culpa da imprevisibilidade de condução do seu monolugar.Na classificação dos pilotos, liderada pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, com 284 pontos, Kevin Magnussen é 16.º, com 18, e Romain Grosjean é 17.º, com oito.