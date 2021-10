Grosjean revela que vai precisar de fazer um novo transplante de pele na mão esquerda

Romain Grosjean revelou numa entrevista ao podcast 'In the Fast Lane' que terá de fazer um novo transplante de pele na mão esquerda já em novembro, e provavelmente outro em 2022.





O piloto, que escapou de um aparatoso acidente sofrido no Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein, em 2020, 'apenas' com queimaduras nas mãos, explicou que a sua mão direita está a completamente recuperada e que o único cuidado que nesta altura tem de ter é colocar protetor solar na pele, sempre que sai de casa.Já a esquerda, a que ficou em pior estado, ainda tem algumas limitações. Grosjean - que agora compete na Fórmula Indy - admitiu que está a 95 por cento, mas garantiu que pode viver normalmente.