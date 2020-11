Grosjean sai de violento acidente com queimaduras ligeiras nas mãos e nos tornozelos

O Grande Prémio do Bahrain foi este domingo interrompido devido a um violento acidente do piloto francês Romain Grosjean (Haas), sofrido no início da primeira volta da 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

O Haas do piloto francês embateu num dos 'rails' de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão e obrigando à interrupção imediata da corrida, enquanto Grosjean abandonava o monolugar pelo próprio pé, apesar de combalido.

De acordo com a informação publicada pela equipa norte-americana na conta oficial no Twitter, Grosjean sofreu queimaduras ligeiras nas mãos e nos tornozelos, "mas, à exceção disso, está bem", encontrando-se no hospital do circuito, em observação.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), virtual campeão mundial, que saiu da 'pole position', manteve o comando da corrida após o arranque, antes de a prova ter sido interrompido.





Imagens arrepiantes do acidente de Grosjean no GP Bahrein