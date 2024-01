Guenther Steiner deixa a Haas com efeitos imediatos: sucessor já está definido

A Fórmula 1 informou esta quarta-feira que Guenther Steiner deixou a chefia da equipa da Haas F1 Team, um cargo que ocupava desde 2016, altura em que a equipa americana entrou na competição.





Figura popular entre grande parte dos fãs de Fórmula 1, popularidade que foi crescendo desde o lançamento da série 'Drive to Survive' da Netflix, Guenther Steiner terá sido convidado a deixar a equipa após uma discussão com o dono da equipa, Gene Haas, durante a pausa de inverno, conforme informa hoje a Fórmula 1 no seu site oficial.A mesma fonte acrescenta ainda que o sucessor já está definido. Trata-se de Ayao Komatsu, até então diretor de engenharia da Haas F1 Team, que terá sido a pessoa escolhida por Gene Haas para suceder ao italiano no comando da equipa.Guenther Steiner era o terceiro chefe de equipa com mais longevidade na Fórmula 1, apenas atrás de Christian Horner, da Red Bull, e de Toto Wolff, da Mercedes.

Recorde-se que a Haas terminou o campeonato de construtores no último lugar em 2023, uma descida de duas posições em relação ao ano transato, apesar de em 2022 ter conquistado a sua primeira pole position, no Brasil, por Kevin Magnussen.