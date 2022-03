Guenther Steiner explica despedimento de Mazepin e garante: «Haas está financeiramente estável»

Há uma semana, quando foi anunciada a sua saída da equipa Haas Nikita Mazepin deixou críticas à forma como o processo foi gerido , especialmente pelo facto de ter sabido da decisão apenas pela imprensa. Esta terça-feira, à RTL, o chefe da equipa norte-americana, o italiano Guenther Steiner, confirmou que não falou com o russo para lhe comunicar o seu despedimento."Apenas comuniquei a notícia por escrito, não falei com ele. Agora temos de chegar a conclusões. As últimas duas ou três semanas foram bastante cansativas e complicadas para nós. Mas o pior já passou, agora só pode melhorar. Somos sempre bons a surpreender quando há algum drama!", atirou, bem ao seu jeito, o carismático chefe da equipa."Lamento sempre quando tenho de fazer algo deste género. As circunstâncias externas, que nem eu nem ele podemos mudar, são como são. Tens de saber lidar com elas e seguir em frente. É parte da vida", comentou o chefe da equipa Haas, que apesar da saída da Uralkali como patrocinadora continua "financeiramente estável". "Não têm de se preocupar com a equipa e isso é o mais importante para mim", garantiu.Por saber está, ainda assim, a questão do pedido feito pela empresa russa para reaver o dinheiro investido no patrocínio para este ano. "É uma questão muito complexa, mesmo para os especialistas legais", revelou Steiner, ainda que admita ser provável à Haas "perder algum dinheiro". Ainda assim, a certeza é de que qualquer que seja a perda a equipa continue a trabalhar. Pelo menos é isso que garante Guenther Steiner...