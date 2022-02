Guerra na Ucrânia pode afastar Nikita Mazepin da F1: Haas já tem novo piloto em vista

O GP da Rússia já foi cancelado mas o conflito armado na Ucrânia parece que vai continuar a ter consequências na Fórmula 1. A Haas é patrocinada pela Uralkali, uma empresa russa que tem por trás Dmitry Mazepin, o pai de Nikita Mazepin, um dos pilotos da equipa que pode acabar por abandonar a escuderia.A Haas mudou a decoração do carro nos testes de Barcelona, desapareceram os logos da Uralkali, bem como a bandeira russa. Agora diz-se que Mazepin pode perder o seu lugar na grelha em 2022 e a equipa norte-americana até já tem um novo piloto em vista."Se o Nikita não puder pilotar, por uma ou outra razão, a primeira chamada será para o Pietro (Fittipaldi). Está connosco há uns quatro anos e veremos o que poderemos fazer depois", disse Guenther Steiner, o diretor da equipa, ao site 'Speed City Broadcasting'.Fittipaldi, neto do brasileiro Emerson Fittipaldi, é piloto de testes da Haas. "Esteve connosco nos últimos anos, com a chegada da pandemia necessitámos de um piloto de reserva, devido à ameaça do coronavírus. Esteve sempre na garagem, conhece a equipa e o carro. Se for necessário saltar para o carro de um dia para outro, não creio que exista alguém em melhores condições do que ele", acrescentou Steiner.Mazepin, por sua vez, tenta manter-se tranquilo. "É um momento difícil, não tenho controlo sobre o que pode vir a acontecer. Estou concentrado no que posso controlar, a trabalhar arduamente e a fazer o melhor possível pela equipa."Recorde-se que Mick Schumacher, o filho de Michael Schumacher, é o outro piloto da Haas, escuderia que na época passada foi a pior do Mundial.