Há 14 casos de Covid-19 entre as equipas da Fórmula 1 que estiveram no Algarve no Grande Prémio de Portugal, realizado no último fim-de-semana. A informação foi esta sexta-feira confirmada numa conferência de imprensa da Proteção Civil.





Fórmula 1: bancadas cheias no Autódromo de Portimão para o GP Portugal



Ana Regina Guerreiro, Delegada de Saúde Regional, referiu que os casos foram detetados entre os dias 20 e 29 de outubro e estão relacionados com elementos do staff das equipas.O Grande Prémio de Portugal, ganho por Lewis Hamilton, teve permissão para a presença de público nas bancadas: Mais de 27.500 pessoas estiveram domingo a assirtir à corrida no Autódromo Internacional do Algarve.