Há outro Schumacher na rota da Fórmula 1

David Schumacher, de 18 anos, vai estrear-se esta temporada na Fórmula 3, dando continuidade à 'saga' da família no desporto automóvel. O jovem é filho de Ralf Schumacher, sobrinho de Michael Schumacher, e primo de Mick, que compete na F2 e que já testou com a Ferrari e com a Alda Romeo na Fórmula 1.





O mais novo dos Schumacher tem competido na Fórmula 4 e agora assinou com a Charouz Racing, a equipa com a qual vai tentar seguir as pisadas do primo (filho de Michael, de 20 anos), que se sagrou campeão da F3 antes de saltar para a F2, onde se encontra agora."Estou realmente feliz e agradecido por dar este passo para correr na Fórmula 3 a tempo inteiro com a Charouz Racing. Fiz duas provas na época passada e foi uma boa preparação para esta temporada. Aprendi muito sobre o carro e isso é precioso, até porque não temos muitas oportunidades para praticar nos fins-de-semana entre corridas", disse David.Recorde-se que Michael Schumacher, agora com 51 anos, e o irmão mais novo Ralf, de 44, coincidiram na Fórmula 1 entre 1997 e 2006.Michael abandonou as pistas em 2006 mas regressou em 2010, saindo depois em 2012. Em dezembro de 2013 o sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1quando esquiava nos Alpes franceses com Mick, batendo com a cabeça numa rocha. A sua condição física éRalf competiu na F1 entre 1997 e 2007, representou a Jordan, a Williams e a Toyota, mas nunca chegou a ter o sucesso do irmão.