Haas afastou Mazepin e chamou Pietro Fittipaldi para o lugar do russo, avança a Sky alemã

Nikita Mazepin terá sido afastado pela Haas, avança esta quinta-feira a Sky Sports alemã, dando conta ainda de que será o brasileiro Pietro Fittipaldi quem irá assumir o lugar do piloto russo ao lado de Mick Schumacher. De acordo com a mesma fonte, o piloto de reserva da Haas já estará ao volante do monolugar nos testes no Bahrein, que irão decorrer no fim de semana entre 10 e 12.

Esta decisão da Haas surge surpreendentemente depois da Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter dado luz verde para que todos os pilotos de nacionalidade russa e bielorrussa pudessem competir nas provas realizadas pelo organismo, apesar de o Comité Olímpico Internacional (COI) ter pedido a exclusão de todos os corredores, devido à tensão militar entre Rússia e Ucrânia.