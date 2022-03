Haas começa testes de pré-época com atraso

A escuderia de Fórmula 1 Haas anunciou esta quarta-feira que vai começar os testes de pré-temporada com atraso, devido a atrasos na entrega da carga, e com o brasileiro Pietro Fittipaldi no lugar do russo Nikita Mazepin.

"A nossa carga chegou ontem [terça-feira] à noite ao circuito do Bahrain. Esse atraso terá impacto no nosso programa, mas esperamos estar em pista na segunda sessão, marcada para quinta-feira à tarde, com Pietro Fittipaldi ao volante do VF-22", afirmou um porta-voz da escuderia norte-americana.

No sábado, a Haas rescindiu o contrato que tinha com o piloto russo Nikita Mazepin, assim como com o seu patrocinador Uralkali, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

Nikita, filho do oligarca russo Dmitri Mazepin, acionista do grupo Uralkali, foi, entretanto, substituído por Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, que era o terceiro piloto da escuderia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.