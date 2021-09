Haas está a ferro e fogo e Mick Schumacher 'explode': «Mazepin arruinou a minha corrida...»

O Grande Prémio da Holanda trouxe mais um capítulo de uma novela que confirma a má relação que existe no seio da Haas entre os dois pilotos. Já se tinham desentedido em Baku, numa cena que levou até o tio Ralf a deixar duras críticas a Nikita Mazepin e agora foi o próprio Mick Schumacher a explodir e atirar-se publicamente ao piloto russo. Tudo por causa da forma como este o 'apertou' na zona da reta da meta em Zandvoort...





"Arruinou a minha corrida, porque a minha asa frontal ficou danificada e tive de ir às boxes. Não há problema em fechar a porta, mas já tinha a minha asa na zona onde ele meteu a roda traseira, por isso creio que já era muito tarde para fazer o movimento e encostar-me até ao 'pit lane'. Não fui o único piloto a quem já fez isto e se muita gente o vê estou certo de que haverá consequências no futuro", atirou o alemão, claramente desagradado com a forma como o russo se comporta na pista."Parece que está obcecado por estar à minha frente e isso até está correto. Não tenho nada contra isso, mas se chegarmos ao ponto de nos defendermos de forma agressiva do nosso colega de equipa, quando não há nada para ganhar... Não há justificação para o facto de me ter empurrado da forma com ofez. Provavelmente teremos de falar com a equipa sobre isso. Isto é tudo muito novo para mim e não entendo bem, mas espero que encontremos uma solução", acrescentou o filho de Michael Schumacher.Já o próprio Mazepin não vê nada de errado naquilo que fez. "Mantive-me à frente, cumpri as regras e fiz um bom trabalho", disse o russo, que como se sabe é o filho de Dmitry Mazepin, o principal investidor da equipa Haas.No meio disto tudo está Guenther Steiner, que procurou tomar uma posição diplomática. "Não há ninguém a culpar sobre isso. Temos de trabalhar e ser construtivos nesta situação. O plano é reunirmo-nos antes de Monza e ver o que temos de fazer para evitar estas situações no futuro, porque não ajuda ninguém. Tentei explicá-lo e vamos trabalhar para o resolver", explicou o chefe da equipa.