Hamilton acusa Verstappen de cometer erro de forma propositada em Abu Dhabi

O ambiente tenso entre Lewis Hamilton e Max Verstappen começou logo no arranque da temporada, mas não é disparate nenhum dizer que o clima entre os dois pilotos e principais rivais na luta pelo título mundial de Fórmula 1 atingiu temperaturas muitíssimo elevadas nesta reta final de campeonato.





Em Abu Dhabi, será o holandês da RedBull quem arrancará da 'pole position', depois de ter sido o mais rápido na qualificação para a corrida deste domingo, a última prova do calendário. Contudo, Max Verstappen irá largar de pneus macios, isto depois de ter feito o seu melhor tempo na Q2 com os pneus de faixa vermelha, na sua última tentativa.Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido na qualificação, mas irá largar de pneus médios. E no final da sessão que decorreu esta tarde no Circuito de Yas Marina, o piloto britânico da Mercedes, que procura fazer história se chegar aos oito títulos mundiais este fim de semana, apontou o dedo ao seu arquirrival, afirmando que Verstappen cometeu um erro deliberado para largar de pneus macios na corrida de amanhã."Jesus, eles estão tão rápidos hoje. Não consegui apanhá-los na minha última tentativa. Fizeram um grande trabalho. Não estou necessariamente surpreendido porque se olharmos para a última corrida, ele [Verstappen] estava quatro décimos mais rápido na última volta [na qualificação na Arábia Saudita, em que o holandês acabou por bater contra a parede]. Eles têm um carro muito, muito rápido e vão estar à nossa frente amanhã", começou por dizer o heptacampeão mundial, em declarações citadas pelo 'RacingNews365'."É interessante que eles tenham bloqueado logo na Curva 1 e todo esse tipo de coisas. Eu sou um conspiracionista. Ninguém bloqueia na Curva 1, e se bloqueares, nunca é um grande bloqueio. Eles obviamente deliberaram largar de macios amanhã, na minha opinião. Posso estar errado. Mas espero que nós estejamos certos", continuou o britânico, um comentário que contou com uma resposta de Verstappen. "Eu travei e tentei fazer uma outra volta de médios, mas as rodas bloquearam e eu tive de entrar [nas boxes]", justificou.O Grande Prémio de Abu Dhabi arranca amanhã, pelas 13 horas, e definirá o campeão mundial de 2021.