Hamilton arrisca começar campeonato de 2022 com penalização no Bahrain

Continua a dar que falar a ausência de Lewis Hamilton na gala de final de ano da FIA. Depois de Mohammed Ben Sulayem, o novo presidente do organismo, ter levantado a hipótese do britânico eventualmente ser sancionado pela falta no evento , o 'Daily Telegraph' adianta que em cima da mesa poderá estar uma penalização de dez lugares na grelha de partida para o primeiro Grande Prémio da próxima temporada, no Bahrain.Em causa está a violação do artigo 6.6 do regulamento da FIA, no qual está bem claro que os três primeiros do campeonato devem estar presentes na gala. Ora, o piloto britânico, tal como Toto Wolff, decidiu não marcar presença num ato de protesto pelo sucedido em Abu Dhabi, algo que agora lhe poderá valer uma multa ou uma simples reprimenda. O problema aqui é a 'simples reprimenda' terá um peso superior, já que caso seja mesmo esta a punição a aplicar o britânico irá acumular a sua terceira da temporada, o que lhe valerá de imediato uma punição de dez lugares na grelha do próximo Grande Prémio."Qualquer piloto que receba 3 reprimentas no mesmo campeonato irá, após a aplicação da terceira, ser punido com dez lugares na grelha de partida desse evento. Se uma terceira reprimenda for imposta por um incidente de corrida, a punição de dez lugares na grelha será aplicada ao piloto no evento seguinte. Essa punição será apenas imposta se pelo menos duas reprimendas tiverem sido dadas por infrações de pilotagem", pode ler-se na secção do regulamento relativa a esta questão.Ora, Hamilton foi repreendido por duas vezes na fase final da temporada, primeiro no México e depois na Arábia Saudita, faltando apenas perceber se esta nova eventual reprimenda poderá ser enquadrada no regulamento, já que nas regras fala-se apenas em violações em prova e não fora delas.