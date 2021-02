Oficial: Hamilton coloca ponto final nas dúvidas e renova com a Mercedes

Chegou ao fim a novela em torno da renovação de Lewis Hamilton. O piloto britânico vai estar na apresentação do monolugar da Mercedes no próximo dia 2 de março, pois chegou a acordo para a renovação do vínculo com a escuderia alemã.





Sete vezes campeão do Mundo - igualou em 2020 o recorde de títulos de Michael Schumacher - Hamilton parte como favorito à conquista do seu 8.º título na Fórmula 1.Segundo a imprensa inglesa, o britânico vai agora auferir 45,5 milhões de euros por época, um aumento de 5,6 milhões relativamente ao anterior contrato.