Hamilton cede na negociação com a Mercedes mas braço-de-ferro não chegou ao fim

A Mercedes vai apresentar o monolugar para a época de 2021 a 2 de março mas não se sabe se Lewis Hamilton vai continuar a 'vestir a camisola' da escuderia alemã, pois ainda não renovou o contrato. O piloto britânico, sete vezes campeão mundial, e a equipa estão num braço-de-ferro, que já foi criticado por muitas personalidades da Fórmula 1. Mas ao que parece o piloto já cedeu a uma das exigências da Mercedes: o tempo de contrato.





Nos últimos dias a imprensa internacional revelou que o piloto exigia um salário de 40 milhões de euros limpos por época, quatro anos de contrato, participação nos lucros da equipa no caso de voltar a sagrar-se campeão, poder de veto sobre os seus companheiros de equipa, entre outros 'detalhes'. Mas o site 'Motorsport' revela que Hamilton cedeu numa das condições considerada inegociável para a Mercedes: a duração do contrato. O piloto terá aceitado um ano, com outro de opção.A Daimler, proprietária da Mercedes, também sofre as consequências da pandemia nos seus negócios. Além disso, a exibição de George Russell nas provas em que Hamilton esteve a recuperar da covid-19, em 2020, tem sido utilizada pela Mercedes como ferramenta de pressão na negociação do contrato.