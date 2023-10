Hamilton dá festa de aniversário ao cão com balões, enfeites, bolo e amiguinhos

Posting on his dog's Instagram account, he wrote: "One time’s for’s the birthday boy’sss ." And the dog's 947k followers loved the snap as they flooded the comment section. One fan exclaimed: "Omg he got a better birthday party than me." A second wrote: "If this ain't the coolest party."

Lewis Hamilton deu uma festa de aniversário ao seu cão, Roscoe, que até contou com a presença de cinco amiguinhos.O bulldog, 'dono' de uma página de Instagram com 949 mil seguidores, teve também direito a balões, enfeites e um bolo vegan.O cão, que tem 11 anos, é muitas vezes visto com o piloto britânico da Mercedes em vários circuitos da Fórmula 1.