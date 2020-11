Hamilton dá murro na mesa: «Há outro piloto com o mesmo carro e não ganha como eu!»

Lewis Hamilton garantiu no domingo passado, na Turquia, o sétimo título Mundial de Fórmula 1 da carreira e igualou o histórico recorde de Michael Schumacher (campeão em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Ora, mesmo que o êxito desportivo fale por si, o piloto britânico não é poupado pelos críticos que o acusam de ter sucesso 'só' fruto da equipa e do carro que conduz, mas Hamilton deu um 'murro na mesa' e exige respeito.





"Gostava que existissem mais corridas complicadas como a da Turquia, naquelas condições. Quantas mais ocasiões houver desse tipo, mais vezes poderei mostrar do que sou capaz. Mereço respeito, foi um domingo muito duro, no qual não dependi do carro. Há outro grande piloto que usa o mesmo carro e obviamente não termina como eu", afirmou citado pela 'Marca'.E vai mais longe: "Ouço comentários interessantes de grandes pilotos, sobretudo do passado. É óbvio que precisas de uma grande equipa e de um grande carro: ninguém ganhou um Mundial de outra forma. Quando corria nos karts, tinha um carro em quinta mão com um motor de merda. No meu primeiro campeonato, o rapaz que ganhava conduzia muns motores muito bons que o pai do Jenson Button fazia. Recordo que quando o rapaz subiu de categoria, o meu pai teve de voltar a hipotecar a casa para comprar um desses de 2.500 libras. Quando o puseram no meu carro, estava à frente o tempo todo. Claro que precisas de bom material, mas também conta o que fazes com ele e espero que isso se possa ter visto na Turquia".