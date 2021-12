Hamilton desabafa via rádio: «Meu, isto foi manipulado»

A BBC revela que em comunicações via rádio entre Lewis Hamilton e a sua equipa, a Mercedes, o piloto inglês diz que a corrida em Abu Dhabi foi "manipulada". A reacção de Hamilton a quente, logo após o final do último GP da temporada no qual perdeu o título mundial de pilotos para Max Verstappen (Red Bull-Honda), contrasta em absoluto com afirmações que produziu, destacando-se os parabéns ao rival holandês."Meu, Isto foi manipulado", disparou Hamilton nas comunicações com as boxes, numa reacção que indicia apoio à decisão da Mercedes de protestar contra o resultado da corrida, intenção que tem de ser formalizada até às 19 horas da próxima quinta-feira.