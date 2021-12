Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP Abu Dhabi, a prova que domingo vai definir o novo campeão do Mundo de Fórmula 1.O piloto britânico da Mercedes, que luta com Max Verstappen pelo título - têm os mesmos pontos na classificação do Mundial de pilotos - fez a sua volta mais rápida em 1.23,691 minutos, numa sessão que, como se esperava, foi mais rápida do que a da manhã.Precisamente de manhã Verstappen (Red Bull) tinha sido o mais veloz, mas agora não foi além do quarto posto, a 0,641 segundos do seu rival.Amanhã terão lugar a terceira sessão de treinos e a qualificação; a corrida disputa-se domingo, às 13 horas.