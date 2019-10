Hamilton domina treinos livres no GP do México

Lewis Hamilton, Mercedes, está com vontade de festejar mais um título mundial já este fim de semana, pois dominou os treinos livres desta sexta-feira, terminando com o melhor tempo. Apesar da possibilidade de ser campeão ser um pouco remota, pois depende de várias variáveis. Por exemplo, para o piloto inglês de 34 anos se sagrar campeão já no Grande Prémio do México, tem de vencer a prova, com a volta mais rápida, e o companheiro de equipa, Valteri Bottas, tem de terminar no mínimo em quarto.





Numa sessão de treinos que ficou marcada por vários acidentes e incidentes, devido à pouca tração na pista mexicana, Hamilton terminou a sessão com o melhor tempo: 1.17,327. Mas, Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) não ficaram muito atrás, terminando com o segundo (1.17,446) e terceiro (1.17,461) melhores tempos, respetivamente.