Hamilton e o 3.º lugar no GP do Bahrain: «É o melhor resultado que poderíamos ter tido»

Lewis Hamilton não tem dúvidas que o terceiro lugar no Grande Prémio do Bahrain era mesmo "o melhor resultado" que a Mercedes poderia ter almejado alcançar este domingo.Em declarações no final da corrida no Circuito Internacional do Bahrain, o piloto britânico, sete vezes campeão do Mundo da categoria, aproveitou para parabenizar o desempenho de Charles Leclerc e Carlos Sainz ao volante da Ferrari, que hoje voltou a conquistar uma dobradinha, com o primeiro e segundo lugares, respetivamente."Estou muito feliz por voltar a vê-los bem em pista, são uma equipa histórica e épica. É bom ver o Carlos e o Charles lá no topo, por isso, parabéns a eles. Foi uma corrida extremamente difícil para nós. Tivemos dificuldades desde os treinos livres, este é mesmo o melhor resultado que poderíamos ter tido", começou por dizer o britânico da Mercedes, comentando ainda a "infelicidade" que Verstappen e Pérez acabaram por ter já últimas voltas da corrida."Claro que é uma infelicidade para os outros dois pilotos [Max Verstappen e Sergio Pérez], mas nós fizemos o máximo que podíamos e estamos felizes por estes pontos. [Têm esperança de ainda ter o melhor ritmo?] Sim, estou a torcer para que isso aconteça", terminou.