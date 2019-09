Hamilton e o desafio de Marc Márquez: «Acho que ele iria gostar do meu Mercedes»

Marc Márquez já tinha lançado o desafio a Lewis Hamilton: primeiro um frente a frente na Fórmula 1, depois um desafio no motociclismo. Agora, o britânico abordou esse desafio numa entrevista à Sky Sports.





"Segui todas as corridas do Mundial e acho que a equipa da Petronas se está a portar muito bem. Espero poder conduzir uma MotoGP um dia destes. Desafiar o Márquez? Espero que sim. Sou um grande admirador do Marc, é incrível o que ele faz com a mota. Ele no carro? Acho que ia gostar do meu Mercedes", disse Hamilton, que fez ainda um balanço da temporada de Fórmula 1 até agora."Honestamente, acho que é a melhor temporada da minha carreira. Nunca estive tão constante, mesmo que não tenha estado bem num par de corridas. O carro pode melhorar e a equipa está a trabalhar bem. O final de temporada é sempre difícil", afirmou.