Hamilton e o 'louco' GP da Grã-Bretanha: «Lembrou-me os dias de kart, foi a F1 no seu melhor»

Lewis Hamilton conseguiu este domingo, em Silverstone, conquistar o seu terceiro pódio esta temporada (o segundo de forma consecutiva). O experiente piloto britânico partiu o Grande Prémio da Grã-Bretanha da quinta posição, mas fruto das várias peripécias que foram acontecendo e também de um ritmo alto que conseguiu manter durante toda a prova, conseguiu concluir a corrida no 3.º lugar, atrás de Sainz (1.º) e Checo Pérez (2.º).

Em declarações após o evento no Circuito de Silverstone, Lewis Hamilton comentou os vários duelos que travou com Charles Leclerc e Sergio Pérez, principalmente no último terço da 10.ª prova do calendário de 2022, afirmando que fizeram recordar-lhe os dias em que ainda praticava karting.

[Gostou da batalha com Leclerc e Pérez?] Sim, definitivamente que gostei. Lembrou-me os dias de kart, senti que hoje foi a Fórmula 1 no seu melhor: o facto de ter conseguido seguir e mantermo-nos assim volta atrás de volta é um claro sinal de que estamos a ir na direção certa. Estou agradecido e contente por ter conseguido estar na batalha [pela vitória], porque já não estava numa luta assim há algum tempo", começou por dizer o britânico, de 37 anos.

Concluídas 10 corridas, Hamilton continua sem conseguir vencer uma prova em 2022. Mas para o heptacampeão mundial e recordista de vitórias na Fórmula 1, faz tudo parte do processo. "Não é um sentimento estranho para mim [estar sem vitórias], de todo. Na minha carreira, já tive vários anos, se calhar vários não, mas definitivamente já tive anos em que não consegui alcançar vitórias durante um período de tempo. O progresso que temos feito nas últimas provas deu-nos esperança de há ainda mais por vir, que existe potencial neste carro e que temos de continuar a fazer o nosso trabalho e acreditar. É preciso continuarmos focados e nunca desistirmos", terminou.