Hamilton e o papel de Bottas: «Não penso que necessite da ajuda dele»

Sem vencer os últimos três Grandes Prémios - Bélgica, Itália e Singapura -, Lewis Hamilton tem ficado na sombra da Ferrari de Charles Leclerc e Sebástian Vettel. O piloto monegasco foi o vencedor do GP da Bélgica e de Itália. Já o seu companheiro de equipa conquistou o último, em Singapura.





Lewis Hamilton, pentacampeão mundial, espera agora em Sochi, na Rússia, um circuito que já venceu por três vezes nos cinco anos em que competiu em terras russas, voltar a vencer um Grande Prémio e colocar um travão na ascensão da Ferrari no mundial de Fórmula 1.Questionado se o papel do companheiro de equipa, Valtteri Bottas poderia ser determinante para a Mercedes voltar a impor a sua autoridade, o piloto britânico negou. "Pessoalmente, não penso que necessite da ajuda dele. Nunca fez parte da minha filosofia. Quero fazer o meu trabalho por minha conta. Não creio que precise da ajuda de quem quer que seja para fazer um trabalho que sei que consigo fazer. Exceto da minha equipa, que me ajuda a fazer um melhor trabalho durante todo o fim de semana", revelou Hamilton, na antevisão.Relembre-se que Lewis Hamilton lidera o Mundial de pilotos da Fórmula 1, com um total de 296 pontos. Logo a seguir está Valtteri Bottas, companheiro de equipa do alemão, com 231. Charles Leclerc, da Ferrari e Max Verstappen, da Red Bull, estão ambos empatados com 200 pontos.