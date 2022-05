Hamilton e o turbilhão de emoções em Barcelona: «Mal posso esperar pelo fim de semana»

O Grande Prémio de Barcelona tinha reservadas emoções fortes para Lewis Hamilton. O piloto britânico, que havia assegurado o 6.º lugar na grelha de partida para a corrida de domingo, sofreu um toque de Kevin Magnussen (Haas) logo no arranque da prova da Catalunha, caiu para o penúltimo lugar da grelha de partida, mas ainda assim foi em crescendo até ao final, terminando a sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 com um top-5.





Yesterday was another day that reminded me just how much I love this sport. Going from your emotions hitting the floor to ending on a high is such a thrill. All of our hard work as a team is starting to pay off. Together we are making progress! Can’t wait for this weekend. pic.twitter.com/fsNLeocoap