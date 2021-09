Hamilton e Verstappen 'picam-se' antes do GP da Rússia: «Pressão? Nem consigo dormir...»

A Fórmula 1 está de regresso com o Grande Prémio da Rússia, 15.ª das 22 provas do Mundial, mas a corrida de Monza, em Itália, ainda dá que falar. Tudo por causa do acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen que originou a desistência dos candidatos ao título mundial.





A rivalidade atingiu níveis nunca antes vistos e, para já, o jovem holandês da Red Bull, que procura o primeiro título da carreira, tem vantagem de cinco pontos face ao 'veterano' britânico da Mercedes, heptacampeão mundial. Esta quinta-feira, na antevisão a um fim de semana que promete emoções fortes no desafiante traçado de Sochi, Hamilton e Verstappen trocaram 'galhardetes'. E nenhum parece querer tirar o pé do acelerador."O importante é continuarmos a correr duro, mas de forma justa. Não tenho dúvidas de que seremos profissionais", disse Hamilton, em conferência de imprensa, garantindo estar recuperado - física e psicologicamente - do acidente em Monza e que, se existe pressão, é apenas sobre Max Verstappen. "Sei bem o que é lutar pelo primeiro campeonato e a ansiedade que se sente. Passas por muitas experiências e emoções. Obviamente ele não vai admitir, e também não quero estar com suposições, mas lembro-me bem quando foi comigo e a pressão definitivamente aumentou. Neste momento tenho um décimo da pressão face a 2008, quando fui campeão pela primeira vez", disse o piloto de 36 anos. "Não penso no Max. Estou apenas focado em melhorar o carro. Está a ser um ano incrivelmente difícil para nós, como equipa, bem como com o desempenho do carro. Mas espero que possamos dar um passo em frente", acrescentou.Já Max Verstappen reagiu, com uma boa dose de ironia, às considerações de Hamilton sobre a pressão. "Ele disse que estou sob pressão? Tem toda a razão. Fico tão tenso que mal consigo dormir à noite. É horrível lutar pelo título e por vitórias em todas as corridas", afirmou. "Quem me conhece sabe que estou sempre relaxado, nunca estive melhor. É ótimo ter uma máquina com a qual podes vencer a qualquer hora e em qualquer lugar. Os comentários dele mostram que não me conhece. Mas tudo bem, eu também não o conheço bem. Ambos temos muita pressão, mas isso certamente não mudará a forma como vou pilotar. A minha abordagem será sempre a mesma", acrescentou.Verstappen abordou ainda o acidente em Monza, que lhe valeu uma penalização de três lugares na grelha de partida em Sochi, e desvalorizou as queixas de Hamilton. "Quando saí do carro olhei para o lado e ele também estava para sair. Não vi que estivesse com grandes problemas. Aliás, estava tão bem que poucas horas depois entrou num avião e foi para os Estados Unidos para ir a um baile de gala", atirou o holandês de 23 anos.