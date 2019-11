Hamilton entra forte de olho no sexto título mundial

O britânico Lewis Hamilton, cinco vezes campeão do Mundo e líder do Mundial, entrou ontem da melhor forma no GP Estados Unidos, em Austin, no Texas, onde pode sagrar-se campeão pela sexta vez, caso conquiste... quatro pontos.

Hamilton, que pode ficar a apenas um título de Michael Schumacher caso confirme o seu sexto campeonato, fez uma volta mais rápida de 1.33,232 m, batendo toda a concorrência, liderada ontem pelo Ferrari do monegasco Charles Leclerc.

Recorde-se que Lewis Hamilton precisa de ficar em 8.º lugar no GP Estados Unidos para ser campeão, ou no 9º posto caso consiga a volta mais rápida. Se Valteri Bottas, segundo do Mundial, não ganhar a prova, Hamilton é automaticamente campeão.

Entretanto, foi confirmado ontem que Lewis Hamilton vai testar uma MotoGP em dezembro, em Cheste (Valência), por troca com Valentino Rossi, que voltará assim a experimentar um Fórmula 1.

Como os testes de ambos os Campeonatos do Mundo estão proibidos durante o mês de dezembro, espera-se que os modelos de carro e moto utilizados sejam antigos.