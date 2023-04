Hamilton: «Estar tão perto da Red Bull é incrível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A par de George Russell, que reservou um lugar ao lado de Max Verstappen (pole position) na primeira linha da grelha de partida, também Lewis Hamilton esteve a um bom nível na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Austrália.

O heptacampeão mundial chegou a liderar a Q3, mas acabou por ser ultrapassado pelo companheiro de equipa e pelo n.º 1 da Red Bull, ficando-se pelo terceiro melhor tempo. Ainda assim, Lewis Hamilton mostrou-se extremamente satisfeito com o desempenho da equipa, que parece estar mais perto da Red Bull.

"Estou tão feliz com este resultado! Isto foi totalmente inesperado. Estou muito orgulhoso de toda a equipa. É como um sonho para nós. Estar tão perto da Red Bull é incrível. Objetivo para amanhã? Acabar em primeiro", vincou o piloto britânico, em declarações no final da sessão de qualificação, aos microfones da F1.



Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, também não conseguiu esconder o entusiasmo pelo resultado de hoje. "Estou feliz! Acho que conseguimos aprender alguma coisa com a sessão de hoje, conseguimos manter a mente aberta e estarmos dispostos a mudar o plano. Amanhã? Espero um bom arranque desde o segundo e terceiro lugares e tentarmos tirar o máximo proveito disso", atirou.