Hamilton sobre Ferrari e Red Bull: «Estão noutra liga. A minha luta são com os carros atrás»

Lewis Hamilton conseguiu este sábado o melhor resultado da dupla de pilotos da Mercedes. O heptacampeão não foi além do quinto tempo mais rápido registado hoje na qualificação do Grande Prémio do Bahrain, com 1:31.238, enquanto que o novo companheiro de equipa, George Russell - que esteve sempre à frente de Hamilton nas sessões de treinos livres.

Em declarações no final da sessão, Lewis Hamilton mostrou-se "genuinamente feliz" pelo desempenho do seu W13, assumindo que Ferrari e Red Bull estão, neste momento, "noutra liga" e admitindo que a sua principal preocupação será com os carros que estão atrás de si.

"Não estou a dizer que estou aliviado, mas estou genuinamente feliz hoje tendo em conta ao desempenho que tivemos nas últimas semanas, as dificuldades que tivemos, os problemas que temos tido com o carro. Tem sido uma espécie de pesadelo conduzi-lo", começou por dizer o britânico, de 37 anos, assumindo que a Mercedes está atrás na luta pelos triunfos.

"Mas nós continuámos focados, continuámos a fazer o nosso trabalho. Estou muito orgulhoso pelo facto de todos estarem positivos. Mas também por ter conseguido ser quinto na qualificação - os rapazes que estão à nossa frente [Ferrari e Red Bull] estão noutra liga. Estou de forma geral feliz pelo lugar onde estamos neste momento. Não estamos na linha da frente da grelha de partida, mas vamos fazer algumas melhorias e fazer o melhor amanhã."

E prosseguiu: "Estiveram um segundo à nossa frente ontem já em ritmo de corrida, por isso a minha luta agora são com os carros que estão atrás de mim, muito provavelmente, mas também vou tentar ser o mais rápido que conseguir para tentar aproximar-me dos da frente. Mas tal como disse, o desempenho deles está acima do que podemos dar."