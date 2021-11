Hamilton: «Foi o fim de semana mais difícil que já alguma vez tive»

Lewis Hamilton fez este domingo, no Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, uma das melhores corridas da sua carreira e o próprio não teve nenhum problema em reconhecer."Que corrida! A equipa fez um trabalho incrível, assim como o Valtteri [Bottas]. Puxei pelo carro o máximo que consegui. Parti desde o último lugar do grid [na corrida de sprint], e depois ainda fui punido com mais cinco posições - penso que este foi o fim de semana mais difícil que já alguma vez tive. As coisas continuam a não ir ao nosso favor, mas isto só mostra que nós nunca desistimos e lutámos sempre. Nunca, nunca deixem de lutar. Sabe como se fosse a primeira [vitória da carreira]", atirou o piloto britânico da Mercedes, em declarações no final da corrida.Recorde-se que Lewis Hamilton foi desqualificado na corrida de sprint por irregularidas no DRS do seu carro. Ainda assim, o piloto britânico conseguiu terminar a prova no quinto lugar o que, combinado com a punição de cinco lugares por ter alterado o moto de combustão, deixou o heptacampeão na 10.ª posição da grelha de partida. Hamilton conseguiu terminar o GP do Brasil na primeira posição, encurtar para 14 pontos a desvantagem para Max Verstappen, que foi segundo hoje, e tornar-se o primeiro piloto a vencer o GP do Brasil partindo abaixo do nono lugar do grid.