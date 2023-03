Hamilton foi surfar na Austrália e deu de caras com um tubarão: «Fiquei aterrorizado»

O surf é um dos passatempos preferidos de Lewis Hamilton e sempre que vai à Austrália o piloto britânico da Mercedes aproveita para se fazer ao mar. Mas desta vez não ganhou para o susto, isto porque o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 teve um encontro imediato... com um tubarão!Hamilton contou tudo quando lhe perguntaram o que fez entre o GP da Arábia Saudita e o da Austrália, que se disputa no próximo fim de semana. "A pausa foi boa. Vim da Malásia para cá no domingo. Fui para Byron Bay e foi fantástico, é o meu lugar preferido. Mal posso esperar por voltar porque adoro surf", começou por dizer."Fui surfar. Mas havia um tubarão e fiquei aterrorizado o tempo todo... Desfrutei da água, foi um treino muito bom e sinto-me rejuvenescido", acrescentou.O GP da Austrália, terceira prova do Mundial de Fórmula 1, disputa-se domingo em Melbourne, às 6h00 portuguesas.