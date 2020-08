Hamilton garante 93.ª pole position da carreira no GP Bélgica

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado luaa 93.ª 'pole position' da sua carreira, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 e com novo recorde no circuito de Spa-Francorchamps.Hamilton gastou 1.41,252 minutos na sua melhor volta, melhorando dois décimos de segundo face ao tempo que já tinha e que já era recorde do circuito belga.





O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi o segundo mais rápido, a 511 milésimos de segundo de Hamilton e com apenas 15 milésimos de vantagem para o terceiro classificado, o holandês Max Verstappen (Red Bull).O australiano Daniel Ricciardo (Renault) conseguiu a melhor qualificação do ano, ao terminar na quarta posição, a oito décimos de segundo do mais rápido da sessão.Esta foi a 93.ª 'pole position' da carreira de Hamilton, sexta nesta pista de Spa-Francorchamps e quinta desta temporada, quando estão disputadas sete qualificações.Lewis Hamilton dedicou este resultado ao ator Chadwick Boseman, falecido esta madrugada vítima de doença prolongada."Foi uma sessão muito limpa, melhorávamos a cada sessão. Foi um dia importante para mim, pois acordámos com a triste notícia do falecimento do Chadwick e essa notícia afetou-me", frisou Hamilton.Já os dois Ferrari ficaram fora da derradeira fase da qualificação, a Q3, terminando em 13.º e 14.º lugares, com o monegasco Charles Leclerc e o alemão Sebastian Vettel, respetivamente.Foi a primeira vez, em mais de 50 edições do GP da Bélgica, que os dois carros italianos ficaram fora dos dez primeiros lugares.O GP da Bélgica de Fórmula 1 é a sétima corrida da temporada.Lewis Hamilton é o líder do campeonato, com 132 pontos, mais 37 do que o segundo, Max Verstappen.