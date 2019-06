Hamilton garante a pole position em França

O piloto britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido este sábado e vai largar da pole position para o GP França, 8.ª prova do Mundial de F1 que se disputa domingo, no circuito Paul Ricard. Trata-se da 3.ª 'pole' do campeão do Mundo esta época, igualando neste particular o registo do companheiro de equipa, Valtteri Bottas.Hamilton foi mais veloz que Bottas, que vai sair da segunda posição. Na segunda linha da grelha vão posicionar-se o Ferrari de Charles Leclerc e o Red Bull de Max Verstappen.Sebastien Vettel, o outro piloto da Ferrari, não conseguiu ir além do 7.º tempo.