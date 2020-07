Hamilton garante a pole position na Áustria

Lewis Hamilton assegurou este sábado a pole position para o GP Estíria, que se realiza amanhã no circuito austríaco de Spielberg. Numa sessão marcada pela chuva, o piloto britânico da Mercedes, atual campeão do Mundo em título, foi o mais rápido, com uma volta em 1.19,273 minutos.





Ao seu lado na grelha Hamilton terá o Red Bull de Max Verstappen, seguindo-se na segunda linha o McLaren de Carlos Sainz e o Mercedes de Valterri Bottas, líder do Mundial após ter vencido a primeira corrida da época.Os dez primeiros lugares da grelha completam-se com Esteban Ocon (Renault), Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren) e Sebastian Vettel (Ferrari).