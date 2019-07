Hamilton impõe-se no GP Grã-Bretanha

Lewis Hamilton saiu da segunda posição da grelha de partida mas acabou por ganhar este domingo o GP Grã-Bretanha, pela sexta vez na carreira.





O piloto britânico da Mercedes, campeão do Mundo em título e atual líder do Mundial, impôs-se ao companheiro de equipa Valtteri Bottas, beneficiando da entrada em pista do safety car, e a Charles Leclerc, que não conseguiu levar o Ferrari acima da 3.ª posição.