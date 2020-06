Hamilton incrédulo com Bernie Ecclestone

“Os negros são mais racistas do que os brancos”, foi a manifestação à CNN do antigo patrão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que mereceu rápida reação do atual campeão do Mundo, Lewis Hamilton.

O britânico, que tem vindo a adotar uma posição forte na luta contra o racismo, sentiu a necessidade de deixar clara a sua opinião na rede social Instagram. “Nem sei por onde começar. Que m... é esta?”, começou por dizer. O piloto de 35 anos considera que esta tomada de posição por parte de uma grande figura da modalidade torna tudo mais difícil. “Se alguém que comandou o nosso desporto durante décadas tem tamanha falta de empatia pelos problemas fundamentais com que nós, pessoas negras, temos de lidar todos os dias, como podemos esperar que todos os que trabalham para ele compreendam?”, confessou.

Hamilton refere ainda que é triste ver comentários como este e afirma ainda que agora compreende algumas faltas de apoio por parte de Ecclestone. “Agora faz todo o sentido que nada tenha feito para lidar com o abuso racial que sofri ao longo da minha carreira.”

Recorde-se que o regresso do Mundial está cada vez mais próximo: 5 de julho na Áustria.