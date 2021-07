Hamilton melhor que Verstappen no 'aquecimento' para o GP da Hungria

A Mercedes foi a mais rápida nos primeiros treinos para o GP da Hungria, com Valtteri Bottas na frente (1.17,012).

Mas é a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen que continua a dominar as atenções, agora mais do que nunca, depois do polémico acidente em Silverstone. O britânico da Mercedes esteve melhor (1.17,039) que o holandês da Red Bull (1:17.310), que fechou o pódio dos mais rápidos.

Este sábado é dia de qualificação e o foco voltará a estar nos dois . No último GP, o da polémica, o piloto da Red Bull saiu da ‘pole’, com o da Mercedes ao lado...depois, bem depois, é o que se sabe, acidente ainda na primeira volta e Verstappen de fora. Hamilton venceu e está a cinco pontos do rival.