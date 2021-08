Hamilton não esquecerá o GP Bélgica: «O pior da minha vida»

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 continua a alimentar polémicas, depois de a prova se ter realizado sob intensa chuva e ter sido considerada oficial, após os pilotos terem dado apenas duas voltas atrás do 'safety car'.





Agora surgiu um áudio de Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, que comprova como o britânico teve um dia para esquecer ou não.Mas, antes de os monolugares terem tido autorização para irem para a pista, os pilotos fizeram as mais variadas coisas para passarem o tempo, mas o número 44 teve de ir à casa de banho e à sua equipa transmitiu o seguinte:"Estou feliz por ter ido à casa de banho. Mas onde fui alguém tinha largado lá uma 'bomba'. O pior da minha vida!" e ainda insistiu: "Vai perseguir-me toda a vida!"Momento insólito de Lewis Hamilton que se queixava, com certeza, das náuseas que sentiu nesse momento. Num Grande Prémio cheio de peripécias, esta apenas mais uma para acrescentar. No entanto, também é bom ver que os pilotos se conseguem divertir nas adversidades.Já Pierre Gasly, piloto francês da Alpha Tauri, estava com um 'ratinho': "Podem trazer-me uma salsicha, por favor! Uma salsicha grelhada."Episódios que demonstram como as equipas não estavam preparadas para o dilúvio ou para o tempo de espera que antecedeu a 'corrida'.