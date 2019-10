Hamilton perto de renovar contrato

Lewis Hamilton, que esta semana pode sagrar-se campeão pela sexta vez na carreira de forma antecipada, estará muito perto de renovar contrato com a Mercedes, equipa na qual venceu os seus últimos quatro títulos.

O chefe executivo da Mercedes, Toto Wolff, divulgou ontem no México que "as negociações para a renovação [de Hamilton] já se iniciaram, embora ainda demorem". "Creio que se falou muito sobre a Ferrari e que também se exagerou. É certo que os pilotos andam sempre atentos aos melhores carros e as suas possibilidades, e com Hamilton acontece o mesmo", revelou.