Hamilton procura recorde de vitórias na F1: siga em direto o GP Portugal

19/66 - Hamilton ataca o primeiro lugar e consegue! o britânico da Mercedes já lidera a corrida. Bottas é 2.º seguido de Verstappen.





16/66 - Também Lewis Hamilton faz referência ao estado dos pneus. O britânico segue atrás de Bottas, que lidera a corrida.12/66 - "Esta dianteira esquerda não vai durar muito tempo", avisa Verstappen a sua equipa. Depois de ultrapassar Carlos Sainz, o holandês tenta diminuir a distância para os Mercedes da frente. Bottas continua a liderar a prova.9/66 - Bottas continua na frente da corrida, à frente de Hamilton. Já Leclrec ultrapassa Norris e vai agora atrás do 4.ª lugar onde segue o espanhol Carlos Sainz.8/66 - Verstappen passa para o 3.º lugar, após ultrapassar Carlos Sainz.7/66 - Hamilton ultrapassa o espanhol Carlos Sainz... O britânico vai agora tentar alcançar o companheiro de equipa (mercedes) que lidera a corrida.6/66 - Valtteri Bottas passa para a liderança da corrida, Carlos Sainz está no 2.º lugar, à frente de Hamilton.5/66 - Verstappen passa por Norris na reta principal e segue no 4.º lugar.4/66 - Sainz lidera a corrida, mas Bottas está a preparar o ataque...2/66 - Carlos Sainz passa para a frente de corrida! O piloto espanhol com a volta mais rápida. Bottas segue no 2.º lugar, à frente de Lewis Hamilton.1/66 - Grande arranque de corrida! Bottas que passa para a liderança da prova, Carlos Sainz fez um arranque excelente, saiu do 7.º lugar, e segue em 2.º. Hamilton, que saiu da pole, é 3.º.13h13 -13h10 - Volta de formação da grelha de partida...13h07 - Tudo a postos para o início da corrida que terá 66 voltas!12h55 - Para hoje está previsto a queda de chuva em Portimão, mas para já a pista mantém-se seca, apesar das muitas nuvens, vento e humidade que se faz sentir.- O piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton parte da pole position, tendo o seu companheiro de equipa Valterri Bottas no 2.º lugar da grelha de partida.- Vencedor de sete das 11 provas já realizadas, Hamilton garantiu o melhor tempo no circuito de Portimão, ao rondar em 1.16,652 minutos mesmo no final da qualificação, e vai largar ao lado do finlandês, seu colega de equipa, que gastou mais 102 milésimos de segundo.- O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupam a segunda fila, em terceiro e quarto, respetivamente.- Seis vezes campeão do mundo e detentor do título, Hamilton lidera o campeonato com 230 pontos, contra 161 de Bottas e 147 de Verstappen, que seguem nas posições imediatas.- Passados 24 anos, Portugal volta a receber a F1, que este domingo vira atenções para o circuito de Portimão, na 12.ª prova da temporada. Portugal beneficiou da reorganização do calendário de 2020 provocado pela pandemia de covid-19.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do GP Portugal de Fórmula 1. Lewis Hamilton, seis vezes campeão do Mundo e atual líder do Mundial, parte da pole position à procura da sua 92.ª vitória, tornando-se assim no piloto com mais triunfos na F1. A partida está agendada para as 13h10.