Hamilton quer sempre evoluir

Lewis Hamilton, seis vezes campeão mundial, garantiu que está sempre a mudar de técnica de condução todos os anos, de forma a melhorar cada vez mais nas pistas. "Eu posso melhorar. No ano passado não vencemos todas as corridas, por isso tenho áreas que quero melhorar. Como piloto, como posso melhorar a comunicação com a equipa e os mecânicos? Como posso ter melhores performances? Todos os anos mudo a minha técnica, para evoluir em termos técnicos", observou o piloto da Mercedes.