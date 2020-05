Hamilton questiona silêncio dos colegas da F1: «Estou sozinho»

O campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, mostrou toda a sua indignação pela morte de George Floyd, em Minneapolis, às mãos de um polícia, numa mensagem partilhada nas redes sociais.





Lewis Hamilton sublinha não ter visto nem ouvido ninguém da F1 a pronunciar-se sobre esta situação, afirmando mesmo que está sozinho."Vejo aqueles que permanecem em silêncio, alguns são as maiores estrelas, mas permanecem calados no meio da injustiça. Não há sinal de ninguém na minha indústria, que claro é um desporto dominado por pessoas brancas. Sou uma das únicas pessoas negras lá, estou sozinho. Pensava que elas veriam por que isto acontece e diriam algo sobre isso, mas não podem estar próximas a nós. Só sei que sei quem és e que te vejo", escreveu o piloto da Mercedes, reagindo assim no Instagram ao silêncio que diz vir da F1.