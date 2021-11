Hamilton sobre incidente com Verstappen: «Já revi e tenho uma perspetiva diferente»

Lewis Hamilton atendeu esta quinta-feira aos microfones para fazer uma antevisão à corrida do próximo domingo, no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, mas não conseguiu escapar às questões sobre o incidente com Max Verstappen (Red Bull) no último fim de semana, no Grande Prémio do Brasil.

Em declarações citadas no sítio oficial da Internet da Fórmula 1, o heptacampeão mundial assumiu que ficou com uma perspetiva diferente do lance com o holandês depois de revê-lo após a corrida.

"É claro que eu já revi o momento e que agora tenho uma perspetiva diferente sobre o lance. Mas estou concentrado em colocar toda a minha energia no carro e certificar-me que estarei concentrado para este fim de semana. Tenho andado apenas a concentrar-me na próxima corrida, conversando com Bono [engenheiro de corrida] e com os restantes engenheiros. Temos de arrancar fortes este fim de semana e certificar-nos que lhes vamos dar lutar [à Red Bull]", começou por dizer o piloto britânico, explicando que a luta com Verstappen mantém-se "intensa dentro e fora de pista", mas sempre dentro dos limites.

"É intensa, a batalha dentro e fora de pista. Não penso que não há razão para não discutirmos e falarmos as coisas como homens. Ao final do dia, o respeito é definitivamente importante, que continuemos a respeitar-nos um ao outro, dentro e fora de pista", continuou.

Uma outra questão que os jornalistas não puderam evitar em colocar foi sobre a reação de Toto Wolff, diretor-executivo da Mercedes, no momento em que Lewis Hamilton ultrapassou Max Verstappen e que se tornou viral nas redes sociais. O piloto britânico aproveitou o momento para revelar o que sentiu quando viu as imagens e para elogiar o seu líder.

GP Brasil: a espetacular ultrapassagem de Hamilton a Verstappen... e a reação de Toto Wolff

"Adoro ver o espírito de luta do Toto, deixa-me muito feliz. Há uma imagem que eu vi sobre a última corrida e aquilo fez-me rir imenso, foi muito bom. Se o Toto se importasse menos e fosse mais sereno, não sei... penso que essa emoção e paixão faz parte da nossa infraestrutura e do nosso ecossistema. É o líder da equipa e queres que o teu chefe lute por cada milissegundo e esteja sempre contigo. Por isso adoro que ele se manifeste por aquilo que acha o mais correto", terminou.