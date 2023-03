Hamilton: «Somos a quarta equipa mais rápida. Estamos a andar para trás...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um início de corrida promissor, Lewis Hamilton terminou este domingo o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain na quinta posição, atrás de Max Verstappen, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Carlos Sainz.

Em declarações no final da corrida no traçado de Sakhir, o experiente piloto britânico afirmou que o W14 é neste momento o quarto carro mais veloz da grelha, mas ainda longe da concorrência, que esta temporada conta com mais uma equipa intrometida.

"Eu adorei a corrida. Tive um grande arranque, consegui ultrapassar o Alonso na curva 4 e fiquei tipo 'bem, isto é um grande começo de corrida'. Senti que foi um dos meus melhores arranques. Depois comecei a divagar um pouco pela pista. Tive muita sub-viragem [ocorre quando o piloto não consegue dar ao carro a direção pretendida], tirei muito a asa, não pude contornar algumas curvas e não consegui acompanhar os rapazes à frente. O meu 'stint' intermédio foi bom e depois já no final estive muito perto de 'apanhar' o Carlos [Sainz Jr.], mas não foi o suficiente", disse Hamilton.

E continuou: "Neste momento não conseguimos lutar de igual para igual com eles, são muito mais rápidos do que nós, assim como os Aston Martin. Somos a quarta equipa mais rápida neste momento, ao contrário do ano passado, em que éramos a terceira. Estamos a andar para trás, temos mesmo muito trabalho pela frente para conseguirmos diminuir esta diferença."