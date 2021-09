Hamilton: «Tive muita sorte hoje. Sinto-me grato por ainda estar aqui»

Tal como Toto Wolff, também Lewis Hamilton enalteceu o papel do dispositivo Halo no acidente no qual se viu envolvido com Max Verstappen. Após o Grande Prémio de Itália, e já recuperado desse momento assustador, o britânico assumiu-se grato por aquilo que aconteceu e lembrou que é nestes momentos que se vê a vida noutra perspetiva.





"Tive muita sorte hoje. Graças a Deus que o Halo me salvou hoje. Sinto-me grato por ainda estar aqui e incrivelmente abençoado por ter alguém a olhar por mim hoje. Acho que nunca tinha sido atingido na cabeça por um carro e foi um choque muito forte para mim. Corremos riscos e só quando vivemos momentos como estes é que temos um real choque de realidade, de como somos tão frágeis. Se virem as imagens do acidente, a minha cabeça está mesmo muito para a frente", declarou o britânico.