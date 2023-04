Hamilton: «Três campeões mundiais nos três primeiros lugares. Extraordinário!»

A Mercedes conquistou este domingo, no Grande Prémio da Austrália, o primeiro pódio da temporada com o segundo lugar de Lewis Hamilton no circuito Albert Park, prova que Max Verstappen venceu e que Fernando Alonso foi terceiro.





No final da corrida, o heptacampeão mundial assumiu não estar à espera de um segundo lugar este fim de semana, lamentou o infortúnio do companheiro de equipa George Russell - não terminou a corrida devido a um incêndio no carro - e agradeceu o apoio do público que esteve presente durante estes últimos três dias no circuito australiano."Foi sim! Tenho de agradecer imenso a todas as pessoas que estiveram aqui na Austrália e também a Melbourne por receberem-nos. Tive a melhor semana [da temporada] aqui, esta semana. A temperatura esteve fantástica hoje. Esta pista e esta cidade continuam a montar um grande espetáculo. O George foi muito infeliz hoje e temos de olhar para o que aconteceu. A nossa fiabilidade tem sido, de forma geral, muito boa, por isso foi mesmo uma infelicidade. Mas, por outro lado, conseguir estes pontos hoje foi realmente fantástico. Definitivamente não estava à espera de ser segundo hoje. Estou muito agradecido por isso", vincou o britânico, de 38 anos."Eu ainda me sinto inconfortável com o carro, não me sinto conectado. Estou a fazer o melhor que consigo mesmo tendo essa falta de ligação. E estou a trabalhar muito para tentar conseguir criar essa ligação que falta. Mas penso que é um projeto longo. Mas ainda assim, considerando que temos tido um desempenho abaixo do esperado - estamos mesmo muito abaixo do ritmo que o Red Bull tem nas retas -, para nós lutar com a Aston Martin nesta altura da temporada é maravilhoso. Temos de continuar a lutar. Um grande, grande obrigado a todas as pessoas da fábrica. Temos de continuar a tentar. Podemos diminuir este fosso. Vai ser difícil, mas não é impossível.""Não estava a fazer 'bluff'. Penso que estava a puxar demasiado para poder continuar [na frente de Fernando Alonso]. No início também, mas para tentar manter o Max atrás de mim. Depois, o Alonso estava a acelerar e, como sabem, eles são muito, muito rápidos. Creio que ele foi um pouco mais rápido do que eu atrás de mim, mas conseguiu mantê-lo distante o suficiente. Que lenda. Temos um campeão mundial pela frente. Tivemos dois campeões mundiais nos três primeiros lugares, ou três campeões mundiais nos três primeiros lugares. É extraordinário", concluiu.